ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусские предприятия заключили с чеченскими партнерами ряд соглашений

Белорусские предприятия заключили с чеченскими партнерами ряд соглашений в сфере промышленной кооперации. Об этом сообщает Беллегпром. Так, в этом году три белорусских производителя поставят в Грозный ткани и трикотажные полотна для выпуска готовых изделий на территории российского субъекта. Ожидается, что это позволит чеченским партнерам произвести более 30 тыс. единиц продукции: постельного и столового белья, одежды, а также спецформы для различных ведомств.

Фото:sb.by

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все