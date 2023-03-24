Белорусские предприятия заключили с чеченскими партнерами ряд соглашений в сфере промышленной кооперации. Об этом сообщает Беллегпром. Так, в этом году три белорусских производителя поставят в Грозный ткани и трикотажные полотна для выпуска готовых изделий на территории российского субъекта. Ожидается, что это позволит чеченским партнерам произвести более 30 тыс. единиц продукции: постельного и столового белья, одежды, а также спецформы для различных ведомств.