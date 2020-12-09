Белорусские продукты питания будут представлены на крупной мировой выставке в ОАЭ 21-25 февраля. Ежегодно Gulfood собирает около ста тысяч посетителей почти из двух сотен стран. Белорусскую экспозицию уже можно назвать традиционной: в этом сезоне мероприятие пройдет шестой раз подряд. Выставка уже неоднократно доказывала свою эффективность для отечественных предприятий. В 2020 году участники экспозиции заключили контрактов на общую сумму свыше 3 миллионов долларов.

