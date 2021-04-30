Белорусские продукты питания представлены на выставке UzFood в Узбекистане

Белорусские продукты питания представлены на выставке в Узбекистане. Она собрала свыше 150 представителей компаний из 26 стран. Сегодня последний день экспозиции, в которую включены также инновационные продукты семи белорусских предприятий пищевой отрасли, передовые разработки наших технологов мясо-молочной продукции, оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности.