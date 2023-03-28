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Белорусские производители будут представлены на выставке "Иннопром. Центральная Азия"
Белорусский павильон будет представлен на выставке "Иннопром. Центральная Азия". Старт мероприятия запланирован на 24 апреля в Ташкенте. Отечественные производители покажут лучшие промышленные разработки и инновационное оборудование флагманов машиностроительной отрасли. Свою заинтересованность в участии уже выразили 7 крупнейших предприятий.
Традиционно, выставка станет эффективной площадкой для презентации потенциала и пополнения портфеля новыми контрактами. Дополнительную информацию можно получить у организатора экспозиции - Белинтерэкспо.
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