Белорусские производители будут представлены на выставке "Иннопром. Центральная Азия"

Белорусский павильон будет представлен на выставке "Иннопром. Центральная Азия". Старт мероприятия запланирован на 24 апреля в Ташкенте. Отечественные производители покажут лучшие промышленные разработки и инновационное оборудование флагманов машиностроительной отрасли. Свою заинтересованность в участии уже выразили 7 крупнейших предприятий.