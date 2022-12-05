Белорусские производители на Food Africa 2022 - чем покоряем египетский рынок на этот раз?

Мы проводим переговоры с потенциальными покупателями и планируем по итогам выставки заключение контрактов. Очень большой интерес к сухому детскому питанию, оно у нас сертифицировано на стандарт "Халяль". Продукт изготавливается из экологически чистого натурального молока, которое поставляет нам наша сырьевая зона, находится возле Беловежской пущи - самый экологически чистый регион Беларуси.

На выставку мы привезли каши, не требующие варки, хлопья, масло рапсовое. Это экологически чистые продукты, которые мы можем представить на данном рынке. Очень много подходит людей, интересуются нашей продукцией. Я надеюсь, что это выразится в контрактах.

На сегодняшний день мы всегда выбираем вместе с предприятиями те выставки международные, которые закрывают не только один регион, но закрывают и представленный максимальным количеством иностранных участников. Сегодня Африка - быстрорастущий регион, сегодня нам она интересна. Мы можем предложить хороший продукт. И выставка это как раз то, что мы можем показать. Сложно продать, не показывая свой продукт, поэтому предприятия, делая хороший продукт, его максимально хорошо представляют. Со своей стороны мы стараемся в том числе работать уже и над дизайном, и развиваться, и работать с деловыми кругами стран, чтобы пригласить максимально для переговоров к нашим предприятиям на стенды бизнес.

Качество - это то, что выделяет на выставке все, что сделано предприятием "Беллакт". На египетском форуме впервые, однако полны намерений занять свою нишу на этом рынке.Привез лучшую продукцию, в том числе с учетом предпочтений этого региона и Сморгонский комбинат хлебопродуктов. На африканском континенте их товары уже знают около четырех лет. Правда, только в Нигерии. Но одним направлением, как говорится, сыт не будешь, на предприятии это понимают, потому и работают над диверсификацией поставок.В этих павильонах не встретишь просто посетителя, каждый здесь либо продавец, либо покупатель. И любая дегустация, знакомство может закончиться выгодной сделкой. В прошлом году здесь прошло свыше 15 тысяч человек. Организаторы заверяют, нынешнее мероприятия будет масштабнее.