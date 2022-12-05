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Белорусские производители на Food Africa 2022 - чем покоряем египетский рынок на этот раз?
Сегодня в египетской столице открылась крупнейшая Международная выставка продуктов питания Food Africa. На этой площадке более 35-ти стран, в том числе и Беларусь. Отечественные компании участвуют уже в четвертый раз. Какая особенность нашего павильона в этом году? И чем покоряем египетский рынок?
Алина Лаппо знает подробности. Продавать дальше и больше. Белорусский производитель четко ставит планы на сегодня и завтра. На крупнейшей международной отраслевой выставке в Северной Африке и Беларусь. Показать свой знак качества приехали 14 предприятий.
На Food Africa все начинается с дегустации. Слово "угощайтесь" звучит буквально повсюду. А дальше уже речь о ценах и поставках.
Казалось бы, постоянно удивлять гурманов в разных частях света - задача не из простых. Но наши производители держат планку.
Али Мосельхи, министр внутренней торговли и снабжения Египта:
Мы знаем белорусскую продукцию, ее качество и разнообразие. У вас хорошее сельское хозяйство и тому подобное. Я думаю, мы должны держаться вместе, чтобы добиться успехов.
Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:
Сегодня мы готовы много работать, чтобы обеспечить продовольственную безопасность двух стран.Вообще Египет считается точкой входа на рынки Африки. А этот континент быстрорастущий, потому велик спрос на продукты питания. Отсюда и большие возможности для белорусских производителей. Понятно, конкурентов много, но наше преимущество цена - качество.
Качество - это то, что выделяет на выставке все, что сделано предприятием "Беллакт". На египетском форуме впервые, однако полны намерений занять свою нишу на этом рынке.
Иван Лупиш, замгендиректора Волковысского ОАО "Беллакт":
Мы проводим переговоры с потенциальными покупателями и планируем по итогам выставки заключение контрактов. Очень большой интерес к сухому детскому питанию, оно у нас сертифицировано на стандарт "Халяль". Продукт изготавливается из экологически чистого натурального молока, которое поставляет нам наша сырьевая зона, находится возле Беловежской пущи - самый экологически чистый регион Беларуси.Привез лучшую продукцию, в том числе с учетом предпочтений этого региона и Сморгонский комбинат хлебопродуктов. На африканском континенте их товары уже знают около четырех лет. Правда, только в Нигерии. Но одним направлением, как говорится, сыт не будешь, на предприятии это понимают, потому и работают над диверсификацией поставок.
Максим Кузьменок, директор Сморгонского комбината хлебопродуктов:
На выставку мы привезли каши, не требующие варки, хлопья, масло рапсовое. Это экологически чистые продукты, которые мы можем представить на данном рынке. Очень много подходит людей, интересуются нашей продукцией. Я надеюсь, что это выразится в контрактах.
В этих павильонах не встретишь просто посетителя, каждый здесь либо продавец, либо покупатель. И любая дегустация, знакомство может закончиться выгодной сделкой. В прошлом году здесь прошло свыше 15 тысяч человек. Организаторы заверяют, нынешнее мероприятия будет масштабнее.
Наталья Кураш, директор УП "Белинтерэкспо":
На сегодняшний день мы всегда выбираем вместе с предприятиями те выставки международные, которые закрывают не только один регион, но закрывают и представленный максимальным количеством иностранных участников. Сегодня Африка - быстрорастущий регион, сегодня нам она интересна. Мы можем предложить хороший продукт. И выставка это как раз то, что мы можем показать. Сложно продать, не показывая свой продукт, поэтому предприятия, делая хороший продукт, его максимально хорошо представляют. Со своей стороны мы стараемся в том числе работать уже и над дизайном, и развиваться, и работать с деловыми кругами стран, чтобы пригласить максимально для переговоров к нашим предприятиям на стенды бизнес.
Конечно, пока о новых контрактах говорить рано, выставка будет работать два дня. Однако количество посетителей у нашей экспозиции и заинтересованность зарубежных партнеров дают основания полагать, что уже в ближайшее время белорусских товаров на египетском рынке станет еще больше.
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