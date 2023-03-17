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Белорусские производители продуктов питания стали участниками выставки "Агритек" в Катаре

Белорусские бренды - на международной арене. Наша страна при содействии Посольства Беларуси в Катаре впервые принимает участие в международной продовольственной выставке "Агритек" в Дохе. В экспозиции участвуют 9 белорусских предприятий. Накануне выставки в Катарской торгово-промышленной палате были организованы деловые переговоры обеих сторон, в которых со стороны Катара участие приняли более 20 компаний.

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