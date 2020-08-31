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Белорусские самосвалы покоряют новые горизонты

Что касается БелАЗа, наши самосвалы будут работать и в пустыне Гоби. Предприятие уже отгрузило 3 партии 130-тонных гигантов в Монголию. Месторождение, где планируют использовать машины, одно из крупнейших по запасам угля в мире.
Потребители хорошо знакомы с белорусским брендом, имеют большой опыт эксплуатации и обслуживания наших карьерных самосвалов. Только в прошлом году в Монголию направлено 35 единиц техники.

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