3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские самосвалы покоряют новые горизонты
Что касается БелАЗа, наши самосвалы будут работать и в пустыне Гоби. Предприятие уже отгрузило 3 партии 130-тонных гигантов в Монголию. Месторождение, где планируют использовать машины, одно из крупнейших по запасам угля в мире.
Потребители хорошо знакомы с белорусским брендом, имеют большой опыт эксплуатации и обслуживания наших карьерных самосвалов. Только в прошлом году в Монголию направлено 35 единиц техники.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все