Над повышением качества зерна работают белорусские селекционеры

Над какими передовыми идеями сейчас работают селекционеры, в проекте "Вопрос номер один" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

Например, работают над повышением зимостойкости культур, чтобы они не вымерзали во время перезимовки, а также над улучшением показателя засухоустойчивости.

Вообще, качество зерна зависит от погодных условий, минерального питания и от сроков уборки. При этом делается все, чтобы его показатели были высокими.