Активный интерес к уникальной технологии. Белорусские синтезированные бриллианты покоряют новые рынки сбыта. По своим характеристикам и свойствам отечественные алмазы не отличаются от природных. Однако стоимость драгоценного камня в несколько раз ниже натурального. Белорусские алмазы уже зарекомендовали себя на рынке ювелирной продукции. Активный интерес к разработке проявляет Союзное государство. Сегодня в Минске состоялась презентация совместного белорусско-российского ювелирного бренда.