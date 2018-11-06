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Белорусские синтезированные бриллианты покоряют новые рынки сбыта

Активный интерес к уникальной технологии. Белорусские синтезированные бриллианты покоряют новые рынки сбыта. По своим характеристикам и свойствам отечественные алмазы не отличаются от природных. Однако стоимость драгоценного камня в несколько раз ниже натурального. Белорусские алмазы уже зарекомендовали себя на рынке ювелирной продукции. Активный интерес к разработке проявляет Союзное государство. Сегодня в Минске состоялась презентация совместного белорусско-российского ювелирного бренда.

Кстати, в мире есть не более пяти компаний, которым удалось вырастить алмазы, сходные с белорусскими. Бриллиантовая презентация вызвала большой интерес у гостей, среди которых были официальные лица, эксперты и медийные персоны.

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