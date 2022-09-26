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Белорусские сорта картофеля прижились на Cахалине

Достойные результаты показывает "беларуская бульба" на Сахалине. Как рассказал в проекте АТН "Вопрос номер один" известный белорусский селекционер картофеля и руководитель научно-практического центра Вадим Маханько, благодаря белорусским сортам Сахалин из импортера картофеля перешел в ранг экспортеров. Наши ученые активно сотрудничают также с хозяйственниками центральной части России, помогая решать конкретные задачи.

В Беларуси уже зарегистрировано 170 сортов картофеля. В работе у селекционеров новинки, которые удивят не только производственников, но потребителей продуктов из картофеля, включая фри и чипсы непривычного разного цвета.

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