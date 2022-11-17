Белорусские сорта занимают более 3 млн га посевных площадей за рубежом

Беларусь долгие годы делает ставку на импортозамещение, начиная от семян и заканчивая техникой и оборудованием по переработке готовой продукции. Замещать выпавшие позиции помогает и научная школа. Отлаженный селекционный процесс дает возможность создавать более продуктивные - с высокой урожайностью - сорта. К слову, белорусские занимают более 3 миллионов гектаров посевных площадей за границей. Наши семена получают все большее распространение в странах СНГ, в частности, в России.

Какой проект намерены реализовать ученые? Выведет ли он селекционный процесс на новый уровень? И какие уникальные новинки белорусского продовольствия скоро увидим на полках магазинов? Алина Лаппо расскажет.



Широкий ассортимент товаров и полные полки в магазинах - Беларусь всегда уделяла большое внимание своей продовольственной безопасности. И здесь поддержка и развитие АПК в приоритете. Например, чтобы республиканский каравай из года в года набирал в весе, белорусская научная школа активно работает над созданием новых высокопродуктивных сортов сельхозкультур. Сегодня на наших полях сорта отечественной селекции занимают свыше 80 %. Белорусские семена получают все большее распространение в странах СНГ, в частности, в России, а в целом же за границей занимают более 3 миллионов гектаров посевных площадей.



Эрома Урбан, первый заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию:



На сегодняшний день количество сортов, созданных селекционерами непосредственно в центре, а также в дочерних предприятиях, превысило 600 наименований. Все сорта имеют достаточный уровень продуктивности и успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежных селекций. Надо сказать, что сорта нашего центра все больше распространяются в странах СНГ, в частности, в России. По вопросам семеноводства мы активно сотрудничаем более чем с десятью регионами Российской Федерации.

Автоматизация технологических процессов - еще один важный аспект. Внедрение современных технологий обеспечивает движение вперед и науке, иэкономике. Одна из последних отечественных разработок -аппарат для непрерывного контроля физиологического состояния животных. Это своеобразный фитнес-трекер для буренок. Разработчики заверяют: эта технология в разы лучше импортных аналогов по своему функционалу, надежности и низкой стоимости. Программа круглосуточно следит за активностью, потреблением корма и температурой тела. Ноу-хау положительно скажется на количестве производимого молока. Кстати, разработка импортозамещающая, и подобных проектов становится все больше.



Особое внимание и производству новых продуктов питания. На рынке из года в год все больше деликатесов. Новые вкусы ищут и в кондитерском производстве, и в мясном. Так, в скором времени на прилавках может появиться соевая колбаса. Специалисты заверяют: по характеристикам от мясных продуктов ее сложно будет отличить. И это далеко не весь список ноу-хау.



На перспективу ученые планируют реализовать инвестиционный проект.Он будет предназначен для хранения национального генетического фонда. Это позволит использовать в селекционном процессе биотехнологические подходы, а также ускорить создание новых высокопродуктивных и экологически адаптивных сортов сельхозкультурв несколько раз.

