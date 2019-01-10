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Белорусские стартапы удостоены высокой награды в США
Сразу два резидента Парка высоких технологий получили награду на крупнейшей технологической выставке в Лас-Вегасе. "Образцом инноваций" признан стартап Tesla-suit.
Компания представила миру костюм-платформу, в которую внедрены 6 различных систем: от биометрического и климатического контроля до захвата движений и тактильной обратной связи. Разработка может применяться в здравоохранении и спорте, играх и развлечениях дополненной реальности.
Еще один призер - мобильное приложение для женского здоровья - Flo. Сегодня в мире им активно пользуется более 28 миллионов человек.
Отметим, выставка лучших технологических достижений проходит в Лас-Вегасе ежегодно уже на протяжении более 20 лет.
Сегодня зарубежные эксперты включают Беларусь в пятерку самых перспективных технологических хабов, которые претендуют на звание новой Силиконовой долины. Настоящим толчком для роста деловой активности в сфере IT стал Декрет № 8 Президента “О развитии цифровой экономики”. Документ создал комфортные условия для подобных бизнес-стартапов, получающих сегодня мировое признание.
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