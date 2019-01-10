Белорусские стартапы удостоены высокой награды в США

Сразу два резидента Парка высоких технологий получили награду на крупнейшей технологической выставке в Лас-Вегасе. "Образцом инноваций" признан стартап Tesla-suit.

Компания представила миру костюм-платформу, в которую внедрены 6 различных систем: от биометрического и климатического контроля до захвата движений и тактильной обратной связи. Разработка может применяться в здравоохранении и спорте, играх и развлечениях дополненной реальности.

Еще один призер - мобильное приложение для женского здоровья - Flo. Сегодня в мире им активно пользуется более 28 миллионов человек.

Отметим, выставка лучших технологических достижений проходит в Лас-Вегасе ежегодно уже на протяжении более 20 лет.