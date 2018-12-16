ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусские строители за 5 лет возвели в Калужской области более ста тысяч квадратных метров жилья

Это 20 многоквартирных домов, детский сад и школа. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждали накануне Министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Глава российского региона отметил эффективность деятельности белорусских строительных компаний. Стороны посетили некоторые из стройплощадок и договорились о продолжении сотрудничества.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все