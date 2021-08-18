Белорусские товары будут представлены на международной выставке в Армении

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021. Она пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Более двадцати белорусских предприятий различных отраслей покажут свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров. В этом году запланировано более 40 белорусских экспозиций на международных выставках в Болгарии, Казахстане, Иране, Кении, Сербии, Узбекистане и других странах.



