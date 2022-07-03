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Белорусские товары продаются в 142 странах мира - кому, что и сколько мы поставляем
Независимость - это в том числе и стабильная работа наших предприятий и экономики в целом. Сегодня отечественные производители в условиях жесткого санкционного прессинга активно работают над выстраиванием по-иному логистических цепочек и поиском новых рынков сбыта.
Мы активно усиливаем свои позиции в России и делаем акцент на рынках дружественных нам государств. Это то, что позволяет нивелировать последствия ограничений извне. Сегодня белорусское продается в 142 странах мира.
Кому, что и сколько мы поставляем - узнавала Алина Лаппо. Автомобильная техника, тракторы, молочная и мясная продукция - типичное представление о белорусском экспорте. Да, позиции, безусловно, важные, но не только они. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, мы продолжаем придерживаться политики многовекторности во внешней торговле. Сегодня белорусское продается в 142 странах мира. Производители оперативно перестраиваются в поиске новых ниш. В этом году заложили начало пути по освоению даже экзотических рынков.
Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси:
В 5 стран, они экзотические, мы поставляем товары впервые - это Гамбия, Экваториальная Гвинея, Новая Каледония. Здесь партии пока небольшие, но вместе с тем на эти страны приходится почти 8 миллионов человек, соответственно партии пробные, но тем не менее география наша расширяется.
Конечно, сегодня акцент на дружественные нам страны. Самый емкий рынок - восточная соседка. На российский приходится более половины белорусского экспорта. По итогам четырех месяцев вплотную приблизились к 5,5 миллиарда долларов, усилили позиции на 14 %.
Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси:
Очень много встреч проходит на самом высоком уровне - это, наверно, самый прямой путь для экспорта наших товаров. Такие договоренности имеют высокую степень исполнения. Мы спрашиваем у наших коллег, что нужно им, стараемся находить эту продукцию и поставлять.
Хороший пример - аграрный сектор. За 4 месяца с начала года на внешних поставках сельхозпродукции заработали более 2 миллиардов долларов. Это плюс 11 % к такому же периоду прошлого года. В том числе, несмотря на санкционные ограничения, рост показывает и экспорт в страны Западной Европы.
Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас экспорт наращивается ежегодно. Мы отгружаем свою продукцию более чем в 100 стран мира. Стратегический партнер - это РФ. Основные товарные позиции - это мясо-молочная группа товаров, это порядка 60 % от экспорта.
Что касается промышленности, то здесь темп тоже не сбавляем. За 5 месяцев ростбез малого на 10 %.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
На поиски новых рынков сбыта нацелен и наш легпром. Хорошие продажи в России подстегивают предприятия концерна Беллегпром усиливать присутствие в Казахстане и Узбекистане. К примеру, один из лидеров по отгрузкам - "Камволь" - увеличил экспорт почти на 20 % по итогам пяти месяцев.
Артем Ильин, заместитель генерального директора ОАО "Камволь":
Да, санкции оставляют свой отпечаток на работе наших предприятий и экономики в целом. Чтобы нивелировать эти последствия, в правительстве работает оперативно-ситуационный штаб, который в том числе находит варианты и для поддержки наших экспортеров. К слову, вопреки нестабильности на внешнем контуре за 4 месяца внешнеторговое сальдо Беларуси плюс 1,3 миллиарда долларов. И это один из примеров того, что мы движемся в правильном направлении.
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