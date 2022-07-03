Белорусские товары продаются в 142 странах мира - кому, что и сколько мы поставляем

В 5 стран, они экзотические, мы поставляем товары впервые - это Гамбия, Экваториальная Гвинея, Новая Каледония. Здесь партии пока небольшие, но вместе с тем на эти страны приходится почти 8 миллионов человек, соответственно партии пробные, но тем не менее география наша расширяется.

Очень много встреч проходит на самом высоком уровне - это, наверно, самый прямой путь для экспорта наших товаров. Такие договоренности имеют высокую степень исполнения. Мы спрашиваем у наших коллег, что нужно им, стараемся находить эту продукцию и поставлять.

Хороший пример - аграрный сектор. За 4 месяца с начала года на внешних поставках сельхозпродукции заработали более 2 миллиардов долларов. Это плюс 11 % к такому же периоду прошлого года. В том числе, несмотря на санкционные ограничения, рост показывает и экспорт в страны Западной Европы.

У нас экспорт наращивается ежегодно. Мы отгружаем свою продукцию более чем в 100 стран мира. Стратегический партнер - это РФ. Основные товарные позиции - это мясо-молочная группа товаров, это порядка 60 % от экспорта.

Кому, что и сколько мы поставляем - узнавалаАвтомобильная техника, тракторы, молочная и мясная продукция - типичное представление о белорусском экспорте. Да, позиции, безусловно, важные, но не только они. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, мы продолжаем придерживаться политики многовекторности во внешней торговле. Сегодня белорусское продается в 142 странах мира. Производители оперативно перестраиваются в поиске новых ниш. В этом году заложили начало пути по освоению даже экзотических рынков.Конечно, сегодня акцент на дружественные нам страны. Самый емкий рынок - восточная соседка. На российский приходится более половины белорусского экспорта. По итогам четырех месяцев вплотную приблизились к 5,5 миллиарда долларов, усилили позиции на 14 %.