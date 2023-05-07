Белорусские тракторы доплыли до Бразилии - как они составят конкуренцию именитым брендам

Перенесемся за океан, где климат благоприятнее и для работы техники, и для сельскохозяйственных культур. Белорусские тракторы доплыли до Бразилии. Несмотря на географическую удаленность, целеустремленная политика Минска на перспективном рынке Латинской Америки уже имеет результаты.

О том, насколько актуально для двух стран развитие промышленной кооперации и что конкретно нужно делать, чтобы составить конкуренцию именитым брендам на бразильском рынке, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич.

В Бразилии прошла крупнейшая в Латинской Америке агротехнологическая выставка "Агри-шоу". И впервые в ней приняли участие белорусские предприятия. Белорусские тракторы заинтересовали бразильцев?

"Действительно с понедельника по пятницу на этой неделе на бразильской земле проходила международная сельскохозяйственная выставка-ярмарка "Агри-шоу". Это одно из самых масштабных и ключевых сельскохозяйственных мероприятий на всем континенте. Участники из 90 стран мира побывали на "Агри-шоу". В этом году случилось действительно историческое событие для нас - в отечественном павильоне красовалось 8 единиц тракторной техники Беларуси. Любой желающий мог проникнуть в кабину, буквально покрутить руль или проверить, как крутятся колеса. Детям особенно понравились малые трактора, предназначенные для малых фермерских хозяйств. На нашем стенде был шум, гам не меньше, чем на детской площадке. Для участия в "Агри-шоу" была направлена достаточно большая делегация, состоящая из специалистов службы маркетинга и технического бюро белорусских предприятий. Это Минский тракторный завод, Сморгонский агрегатный завод, борисовский завод "Металлист", а также ОАО "Гомсельмаш". Белорусскими дипломатами были организованы встречи с бразильскими бизнесменами, проводились переговоры, консультации технических специалистов, организовывались целые мозговые штурмы, как оптимизировать белорусскую технику под специфику местного рынка, местного климата и особенности эксплуатации, когда в году может быть два, три, а в некоторых регионах и четыре урожая отдельных культур", - поделился посол.





Бразилия - стратегическая площадка для расширения присутствия Беларуси в Латинской Америке. Сейчас проводится работа над проектом строительства в Бразилии двух сборочных производств по выпуску белорусских тракторов. Насколько актуально и важно для двух стран развитие промышленной кооперации? И что конкретно нужно делать, чтобы составить конкуренцию именитым брендам на бразильском рынке?

"Думаю, каждый руководитель белорусского предприятия понимает, прошло время ведения бизнеса по схеме: предоплата самовывоза. Каждая страна давно выстроила свои таможенные барьеры, чтобы защитить свой рынок, своих производителей и предпринимателей. Мое мнение как посла следующее: именно развитие промышленной кооперации заинтересованными бразильскими компаниями является перспективным, эффективным инструментом для входа на крайне зарегулированный рынок Бразилии. Этот рынок очень важен для всего мира, для ведущих производителей из разных стран. Это рынок с очень высокими пошлинами. Только сборка белорусских тракторов в Бразилии при уровне локализации более 50 % сможет обеспечить минимизацию налоговых и таможенных расходов и позволит сохранить адекватную цену на собираемые белорусские тракторы для местного рынка. При этих условиях наши тракторы смогут составить конкуренцию именитым брендам, так сказать, дать бой раскрученным конкурентам. Данная практика имеет значительный потенциал для осуществления поставок в другие страны (Аргентина, Парагвай, Уругвай), а также может быть масштабирована на другие страны Южной Америки", - рассказал Лукашевич.

Каким может быть будущее бразильско-белорусских отношений? Какие перспективы у белорусских предприятий на бразильском рынке?