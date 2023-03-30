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Белорусские ученые разрабатывают проекты по утилизации использованных аккумуляторов электромобилей
Если говорить о продвижении и развитии в Беларуси циркулярной экономики, суть которой заключается в максимальном использовании зеленых технологий, то здесь не последнее место занимают научные исследования и разработки.
Белорусские ученые не только решают проблемы утилизации текущих отходов, но и занимаются вопросами утилизации будущих, например, использованных электронных батарей. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" рассказала завсектором эколого-экономических исследований Института экономики НАН Беларуси Надежда Батова.
Если говорить об активно развивающейся в нашей стране сфере электротранспорта, то в рамках исследования НАН уже разрабатываются проекты по утилизации использованных электронных батарей.
Литий-ионные батареи, которые используются в электромобилях, гораздо больше и тяжелее, чем обычные свинцово-кислотные аккумуляторы. Они состоят из нескольких сотен отдельных литий-ионных элементов, каждый из которых требует отдельного демонтажа и утилизации. А еще содержат опасные материалы и могут взрываться при неправильной разборке.
Произведенные в Беларуси и завезенные в страну электромобили еще не утилизируются, но ученые уже мы прогнозируют возможность возникновения новых видов отходов. Национальная академия наукразрабатывает и реализует проекты по утилизации, извлечению полезных веществиз этих батарей и повторному их использованию в производстве.
"Экономисты со своей стороны активно изучают и мировой опыт, экономические механизмы - программы стимулирования переходов, поддержки развития зеленых проектов. И очень приятно, что органы госуправления нас слышат, и мы в сотрудничестве с ними внедряем лучшие мировые практики, адаптируя их под национальные особенности Беларуси", - заключила Надежда Батова.
Еще больше фактов и цифр - в новом выпуске "Экономической среды".
Фото:pexels.com
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