Белорусские ученые-селекционеры представили 20 улучшенных сортов для посевной кампании

Для посевной кампании белорусские ученые-селекционеры представили 20 улучшенных сортов. Все прошли государственные испытания и могут высаживаться в полях страны. Упор был сделан на скороспелые культуры. В лидерах и раньше был озимый ячмень. Ученым удалось ускорить созревание еще на неделю. Хорошие показатели показывает и пшеница "Асима". Главное преимущество - адаптация сортов под наш климат, в том числе к засухе, из-за которой в 2023 году не добрали больше 1 млн тонн.