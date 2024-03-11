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Белорусские ученые-селекционеры представили 20 улучшенных сортов для посевной кампании
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Для посевной кампании белорусские ученые-селекционеры представили 20 улучшенных сортов. Все прошли государственные испытания и могут высаживаться в полях страны. Упор был сделан на скороспелые культуры. В лидерах и раньше был озимый ячмень. Ученым удалось ускорить созревание еще на неделю. Хорошие показатели показывает и пшеница "Асима". Главное преимущество - адаптация сортов под наш климат, в том числе к засухе, из-за которой в 2023 году не добрали больше 1 млн тонн.
Также дорабатываются еще 32 сорта для дальнейших государственных испытаний, которые займут 3 года. В НПЦ по земледелию Академии наук заключено около 25 договоров с учеными России для совместных селекционных разработок.