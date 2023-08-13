Белорусские ученые в поисках идеальных сортов сельскохозяйственных культур

Хороший урожай невозможен без внедрения в производство и новых сортов. Система селекционирования, которая существовала в Советском Союзе, распалась в начале 90-х. Беларусь на заре своего становления не могла полностью обеспечить себя семенами всех культур. Приходилось завозить многое из-за границы. А добавьте далеко не завидные для ведения сельского хозяйства земли. Не зря нашу страну называют зоной рискованного земледелия. И все же не без активной поддержки государства белорусы начали развивать свою селекцию.

В научно-практическом центре по земледелию за все время существования создали почти 500 сортов. Президент ставит задачу не останавливаться на достигнутом, а вести постоянный научный поиск. Сколько времени нужно для выведения нового сорта? Где находятся уникальные запасы семян под урожай будущего года? Расскажет Илона Волынец. Она знает и сколько образцов сельхозрастений в нашем генетическом банке.

Работающий комбайн недалеко от трассы - привычный белорусский пейзаж в августе. А теперь присмотритесь внимательнее: размер машины чуть меньше и возле нее сразу несколько специалистов. Дело в том, что перед нами не аграрии, а ученые. И это не сельскохозяйственное угодье, а полевая лаборатория.

Мы подбираем по морфологическим признакам - высота растения, озерненность метелки, компактность метелки, форма. Зоя Шемпель, научный сотрудник лаборатории овса НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Горячая пора сейчас не только у аграриев, но и ученых. К примеру, в этом селекционном питомнике тысяча образцов овса. Специалисты убирают делянки, анализируют каждый экземпляр для того, чтобы найти тот самый идеальный будущий сорт. И так с каждой сельскохозяйственной культурой.

Любим работу, любим поле, коллектив хороший. Любим работу, поле, культуру, коллектив хороший. С хлебом будем? Будем. С овсяной кашей тоже. Зоя Шемпель, научный сотрудник лаборатории овса НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Как бы это странно ни звучало, но путь хлеба к нашему столу начинается не с поля, а с научной лаборатории. Ученые каждый день трудятся над созданием новых сортов и гибридов.





В Беларуси создан генетический банк данных, в котором хранится около 70 тыс. сортов сельскохозяйственных растений. Коллекция ежегодно пополняется новыми образцами. А ведь на заре своего становления наша страна могла остаться без производства семян. Система селекционирования, существовавшая в СССР, исчезла вместе с союзом.

В структуре озимых многое поменялось, в 90-х в больших количествах засеивалась озимая рожь, потому что озимой пшеницы у нас не было ни своих сортов, ни своих семян. С 90-х раз в 10-11 увеличилось количество посевных площадей под пшеницу. Мы начали себя обеспечивать хлебом. Никто в мире не думал, что Беларусь обеспечит себя хлебом. Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Некоторые отечественные разработки достигли мирового уровня. Взять, к примеру, сорт "амелия". Он уникален не только по крупности зерна. Это самый продуктивный сорт пшеницы в наших климатических условиях: потенциальная урожайность - выше 120 ц/га.

Объем хлеба, то насколько пышная булочка, зависит от количества и качества клейковины. Она измеряется с помощью спецприбора. Кладем, пуск, прибор показывает. Качество хорошее, значит, образец муки подходит для хлебопечения.

Чтобы на столе был пышный и вкусный хлеб, нужно соблюдать технологию выращивания. Культуры нужно подкармливать удобрениями и защищать от болезней. Лаборатория иммунитета - своего рода "скорая помощь". Только для растений.

Задача лаборатории "Иммунитет" в первую очередь анализ фитопатологическая обстановки сельскохозяйственных культур в республике, нами ежегодно проводятся маршрутные обследования, в рамках которых мы получаем инфекционный материал, а также информацию о доминирующем составе патогенов в посевах сельскохозяйственных культур. В этом году многие болезни сельскохозяйственных культур находятся в депрессивном состоянии, это связано, прежде всего, с погодными условиями. Юлия Сущевич, завлабораторией иммунитета НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Увеличить долю белорусских семян при возделывании сельхозкультур - требование главы государства. И дело даже не в санкциях. Во все времена хлеб всему голова. И желательно печь его из своей муки.

Показательный пример приводит директор НПЦ по земледелию. Всем, кто привозит в нашу страну новые иностранные сорта, в этом году предложили высеять их на одном участке и сравнить результаты с нашими. Большинство поставщиков от участия отказались, видимо, испугались конкуренции.

Сейчас надо бежать, чтобы догнать и вместе со временем идти. Во всех странах соотношение иностранных сортов со своими сортами идет 70-80 %. Например, по Германии это сорта своей селекции занимают 20-30 % - это занимает иностранные сорта. Мы тоже на этой ориентируемся. Потому что нельзя заменять на 100 %, потому что мы должны знать конкурента. Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию

В научно-практическом центре по земледелию за все время существования создали почти 500 сортов зерновых, зернобобовых, кормовых, технических и крупяных культур. Ежегодно здесь производят больше 2 тыс. тонн семян. Это без преувеличения наши золотые запасы - от них зависит продовольственная безопасность страны и урожай 2024 года.

В этом помещении размещены как озимые, так и яровые. Озимые будут реализовываться в конце августа, в начале сентября, а яровые в марте-апреле 2024 года. Из года в год мы повторяем цепочку действий, которая позволяет получать высококачественные семена. Александр Гвоздов заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Этих семян, конечно же, недостаточно для того, чтобы обеспечить сырьем все хозяйства.

Отсюда ценный запас отправляется на экспериментальные базы, где семена размножают и только потом реализуют по всей стране. Выведение нового сорта и внедрение его в производство - долгий процесс, который занимает не один год.

С каждой репродукцией сорт теряет в урожайности, он становится старше, накапливает в себе болезни и так далее. Должно быть постоянное сортообновлене. Новые сорта всегда более перспективные, урожайные, устойчивые к болезням. Показатели новых сортов всегда выше. Сергей Бабинович, главный агроном экспериментальной базы "Натальевск"

Это новый урожай уже знакомой нам озимой пшеницы "амелия". Пройдя все этапы очистки и сушки, семена поступят в хозяйства. И уже осенью их высадят в поля.





Сев озимых на особом контроле Президента. Важно не только собрать урожай, но и заложить основу для будущего.

На севе озимых культур Александр Лукашенко сделал особый акцент: "Сегодня главное внимание надо уделить посеву озимых. И я уже говорил по Витебской области, Могилевской области. Да и по всем областям, особенно северной части Беларуси, - очень важно вовремя посеять. И посеять ранние культуры. Озимый рапс, ячмень. Чтобы раньше начать убирать в будущем году. Потому что когда заканчивается уборка в Брестской области (на юге Беларуси), мы только втягиваемся в уборку в Витебской области в силу погодных условий".

"Поэтому выход один - сеять культуры, которые пораньше надо убирать. Где-то хотя бы с середины июля. И таких культур в Витебской области точно должно быть не меньше половины. Как бы трудно ни было, нам это нужно делать", - подчеркнул белорусский лидер.

Механизатор Руслан Марченко и не заметил, как уборочную сменила посевная. Технология возделывания не прощает опозданий. Посеять рапс нужно успеть до 20 августа. В противном случае, культура может не перезимовать.

Уборка на этой неделе непростая. Выехали, ждем солнечной погоды. Комбайны на поле находятся до 10:00. Сергей Бабинович, - главный агроном экспериментальной базы "Натальевск"