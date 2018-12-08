Белорусские законодатели работают над защитой прав производителей органической продукции

Белорусские законодатели работают и над защитой прав так называемых зеленых фермеров, речь о производителях органической продукции. Принят специальный закон, который поможет защитить добросовестное производство от фальсификата. Документ объясняет, что такое органический продукт, описывает все требования к его производству и сертификации. Уже следующий урожай будет маркироваться специальным знаком. Сам закон заработает осенью. О новых правилах в непростом зеленом бизнесе - Ольга Анищенко.

Принципы белорусской органики двигает фермер. Два десятка производителей на всю страну. В одиночку непросто. Все, кто сегодня в строю, идеалисты. Они верят: придет время, и все, кто вкладывает силы и знания, смогут заработать на зеленом производстве.

Эти кадры мы снимали золотой порой. На грядках - последний урожай осени. С виду все, как в обычном хозяйстве: капуста, томаты, лук, зелень. Но только хозяин знает, чего стоит получить урожай без применения химии. Под запретом любые пестициды и минеральные удобрения. Органический производитель твердо стоит на зеленых принципах.

Понятно, что это сложнее. Значит, объективно дороже. Спору нет. Но не всякий покупатель сегодня готов переплачивать.

К ценам на органику покупатель относится с опаской. К тому же сегодня ничто не мешает любому производителю написать на своем продукте, к примеру, "био" или "эко". Маркетинг! Не больше. Но он стал проблемой для настоящих экофермеров. Когда на полке много псевдоэкотоваров, органическому производителю большая торговля на своем внутреннем рынке становится малоинтересной. Новый закон поставит препоны нечестным уловкам маркетологов.

Все несертифицированные "эко" и "био" под запрет не поставят, но у настоящей органики появится своя отличительная маркировка. Покупатель будет четко знать, какой товар действительно зеленый.

Клубок сомнений белорусских фермеров еще больше спутывает процесс сертификации. Т.е. чтобы продукт назывался органическим, хозяйство должно пройти проверку на соответствие экостандартам. Ее выполнят специальные организации в лабораторных условиях. В Беларуси, кстати, таких нет. Фермер вынужден обращаться к соседям. Как правило, в Украину или Литву. И долго, и дорого.

Но закон обещает: в будущем фермеру не нужно будет тратиться, чтобы получить сертификат европейского стандарта. Будет своя лаборатория и свой национальный документ.

Но зачтут ли белорусский сертификат в Европе? Дело будущего, говорят эксперты. Международное признание, кстати, вопрос принципиальный. У органики высокий экспортный потенциал. Беларусь заинтересована унифицировать стандарты с европейскими требованиями, чтобы работать на внешних рынках.

Мировая экокорзина сегодня стоит 90 миллиардов долларов! С перспективой ежегодного прироста как минимум в 15 %. Почти две сотни стран развивают это направление. В нем занято около трех миллионов производителей. И почти сотня стран поддерживает своих собственным законом.

Как стать частью этого большого рынка? Эксперты уверены: если поддерживать отечественного фермера, белорусский продукт найдет свою нишу в Европе, да и в Новом Свете, где спрос сегодня многократно превышает предложение.

Но чтобы активно развиваться, нужна помощь, сетует белорусский фермер. Так, как это делают многие европейские державы, подставляя плечо своему производителю. Прямой отсылки к госсубсидиям в законе нет. Но это в будущем. От поддержки экофермеров не отказались. Возможные варианты субсидирования экохозяйств рассмотрят в развитии нового закона.