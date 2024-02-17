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Белорусских огурцов и помидоров в магазинах стало в разы больше
Доступные по цене овощи в межсезонье. Правительство оценило выполнение программы развития тепличного хозяйства в Беларуси. По сравнению с прошлым годом своих огурцов и томатов в магазинах стало в разы больше.
Да, еще все вопросы не закрыты, по той же зелени, но результаты за год показывают, что можно двигаться быстрее и планы до 2028 года реализовать значительно раньше. Светлана Лукьянюк о сложном, но выгодном бизнесе.
Год назад здесь, в теплицах "ДорОрс", говорили, как вырастить своих овощей больше. Старые теплицы не давали нужных объемов. Да и над себестоимостью пришлось поработать. Правительством приняты механизмы льготного кредитования и снижены тарифы на энергоресурсы, которые в себестоимости занимают половину, и возможность централизованно закупать нужные ресурсы. Сегодня уже есть результат.
Сейчас по огурцам потребность на внутреннем рынке закрыта полностью. А импортные проигрывают нашим в цене.
В целом теплиц у нас 230 га. Из них с досветкой - 46. Годом ранее было только 30. А вот это первый опыт выращивания томатов с досветкой. Площадь более 2 га. Да, трудозатрат больше, огурец готов к отгрузке в магазин за 2 недели, томату нужно времени больше.
В теплице солнце светит 18 часов в сутки. Говорят, нужно не меньше. Чтобы вырастить такой красный спелый томат из рассады, нужно не менее 39 дней. И своя технология, которую мы только постигаем.
Собирают примерно 5-7 т в день. Конечно, это только начало. Да, были ранее разговоры, что дело это не прибыльное. И лучше импорт зимой привозить, чем свои с досветкой выращивать. Но результат об обратном. Эта технология после будет масштабироваться и на другие хозяйства.
В стратегии тепличного овощеводства к 2028 году - задача выйти на 80 %. Но сегодня уже говорят, что сможем и быстрее.
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