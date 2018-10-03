Белорусских сортов яблок на прилавке станет больше

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает увеличить в сезон нормы максимум до 6 сортов с обязательным наличием в торговой сети. Сейчас соответствующее постановление отправлено на согласование всем госорганам. Ситуацию с поставками яблок в торговые сети разбирали сегодня за круглым столом. Аргументы у всех свои: торговля сетует на не всегда надлежащее качество товара, а фермеры - на отсутствие запроса от сети и низкие входные цены. Регулятор, учитывая нынешний богатый урожай, решил пойти на такой шаг.