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Белорусским банкам хотят запретить переводить деньги иностранным казино
В Беларуси хотят запретить банкам переводить деньги иностранным казино.
Вопрос рассматривался на высшем уровне. Речь шла о том, что при наличии виртуальных заведений нужна страховка, чтобы не допустить к участию в игре детей и недееспособных граждан. Кроме того, такие развлечения должны быть доступны только платежеспособным людям.
В республике обсуждается и введение моратория на игру в долг, а также возможность вводить запрет на игру семье, если один из ее членов попал в зависимость.