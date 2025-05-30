Белорусским банкам хотят запретить переводить деньги иностранным казино

Вопрос рассматривался на высшем уровне. Речь шла о том, что при наличии виртуальных заведений нужна страховка, чтобы не допустить к участию в игре детей и недееспособных граждан. Кроме того, такие развлечения должны быть доступны только платежеспособным людям.