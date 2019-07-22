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Белорусскими хлеборобами убрано 20 % площадей зерна

По намолоту аграрии приближаются к рубежу в полтора миллиона тонн. По темпам лидер - Брестский регион. На его счету - 483 000 тонн хлеба. По урожайности традиционно лучшая Гродненская область - около 40 центнеров с гектара. В столичном регионе обработано 17 процентов полей с новым урожаем. Активно собирают зерно и на северо-востоке страны.

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