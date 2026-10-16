Белорусский бизнес ищет партнеров на быстрорастущем рынке Африки

С 14 по 16 октября 2026 года в Найроби прошел крупный экономический саммит Africa Commerce & Industry Summit 2026, на который была приглашена и делегация Беларуси.

Обычно в Кению приезжают ради сафари, чтобы увидеть знаменитую "большую африканскую пятерку". Но на этой неделе здесь "охотились" исключительно за инвестициями и новыми партнерами. В Найроби прошел крупный международный экономический саммит. На одной площадке собрались представители торговых палат более чем из 50 стран. Для белорусской делегации этот визит не экзотическое путешествие.

Ритм мировой экономики сегодня переформатируется, и на первый план выходит Африканский континент. Его называют одним из центров роста мировой экономики.

Дипломатический марафон для делегации Беларуси начался еще накануне открытия саммита. С кенийскими коллегами обсудили запуск серии прямых онлайн-сессий для бизнеса двух стран и ответный визит в Минск.

К слову, национальный бизнес Кении в эти дни празднует 60-летие. Плотный график B2B-переговоров вместо пышных банкетов и подарков.

Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы пообщались с Панафриканской торгово-промышленной палатой, разработали план мероприятий. Также пообщались с торгово-промышленными палатами из Уганды, Зимбабве, Кении, Южной Африки. Всего провели более 10 предметных переговоров, пообщались с коллегами из Саудовской Аравии, Китая".

Беларусь на полях саммита звучала уверенно. Делегация привезла в Найроби конкретное предложение: не просто продавать товары, а выстраивать полноценную инфраструктуру сотрудничества.

"Из того, что видится на поверхности, конечно, это сельскохозяйственная техника, молочная продукция, продукция сельского хозяйства. Африка - это быстрорастущий регион, огромный рынок (больше миллиарда человек). Можно говорить здесь не только о товарах, но и об услугах. Мы предоставляем услуги по образованию, и это очень востребованная тема", - отметила Елена Малиновская.

Работа в Африке ассоциируется у бизнеса с высокими рисками: сложная логистика, вопросы взаимных расчетов, проверка надежности партнеров. И как гарантировать безопасность сделок, когда разделяют тысячи километров и разные финансовые системы? Ответ на этот вопрос в Найроби презентовала Белорусская универсальная товарная биржа - торговля через электронные платформы.

Ярослав Ковальчук, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ: "Благодаря нашему посольству, благодаря Торгово-промышленной плате Республики Беларусь мы познакомились с большим количеством кенийского бизнеса, предметно проработали возможные варианты поставки, возможные варианты проведения платежей, в том числе с задействованием пула наших брокерских организаций. Мы очень надеемся, что первые результаты могут появиться уже к концу этого года - началу следующего".

Африка для Беларуси - это рынок будущего. Но его нужно изучать и понимать. Это работа на перспективу, которая требует комплексного подхода. И пока скептики говорят, что Африка и Беларусь не созданы друг для друга, наши дипломаты и бизнесмены строят маршруты длиною в тысячи километров - прокладывают не только логистические, но и культурные мосты.