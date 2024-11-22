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Белорусский рубль укрепился по отношению к иностранным валютам

Белорусский рубль укрепился к основным валютам.

За один доллар просят 3,5 рубля, евро по курсу Нацбанка - 3,59 рубля. 10 юаней стоят 4,74 рубля, а 100 российских рублей - 3,4 белорусского рубля.

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