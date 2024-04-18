Белорусский "Атлант" реализует инвестпроект по производству морозильных ларей. Узнали, когда планируется выпуск

"Атлант" осваивает новые виды продукции. Предприятие уже приступило к реализации инвестпроекта по выпуску востребованногопродукта - морозильных ларей, и на сегодня серьезной конкуренции в этом сегменте пока нет. Начать выпуск планируютв 2025 году. Также рассматривается возможность выпуска комбинированных стирально-сушильных и посудомоечных машин.