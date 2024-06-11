Белорусский автомобиль попал в топ продаваемых в России кроссоверов и внедорожников

По итогам мая 2024 года белорусский автомобиль вошел в топ-10 самых продаваемых на российском рынке авто в сегменте кроссоверов.

За месяц было реализовано почти 3,6 тыс. таких машин. Впервые в десятку лидеров белорусская марка попала в марте.

Не так давно стало известно о запуске в России собственной сети автосалонов. С июля белорусские машины официально выходят на рынок восточной соседки, до этого авто продавались в дилерских центрах.