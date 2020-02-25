Белорусский автозавод продолжает экспортные поставки карьерной техники в Индию

В страну слонов (а это новое направление для наших машиностроителей) отправилась вторая партия самосвалов на 136 тон - 8 машин. Всего же по контракту жодинские машиностроители экспортируют на индийский рынок 77 таких БелАЗов. Они будут работать на открытом угольном карьере - одном из самых больших в Индии. Рядом с ним по проекту откроют и современный сервисный центр БелАЗ. Общая сумма контракта - около 200 миллионов долларов.



