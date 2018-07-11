Белорусский автозавод увеличивает экспорт своей продукции

Всего с начала года продано более 600 машин в 27 стран мира. Основной внешний вектор продажи - Россия. Это 60 % поставок. Сформирован портфель заказов и для промышленников Украины - всего на 40 миллионов долларов. В южной стране-соседке популярны модели грузоподъемностью 130 и 220 тон. Среди новых экспортных направлений БелАЗа - Филиппины и Бангладеш.