Белорусский бизнес готов выпускать импортозамещающую продукцию

Белорусский бизнес подключается к импортозамещению. Он готов выпускать продукциювзамен зарубежных поставок на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом заявили в Фонде поддержки предпринимателей.



Текущая санкционная ситуация вынуждает многих производителей ускорить темпы отказа от иностранных компонентов. Заменить их может продукция частников. Чтобы свести заинтересованных покупателей и продавцов, регулярно проводятся контактно-кооперационные биржи. Насколько они результативны? И как поддержат бизнес, который готов взяться за дело?



Антон Малюта поговорил с Петром Арушаньянцем, генеральным директором Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Подробности в видео.