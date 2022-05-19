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Белорусский бизнес готов выпустить импортозамещающей продукции на несколько миллиардов долларов

Белорусский бизнес готов выпустить импортозамещающей продукции на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом заявили в фонде поддержки предпринимателей. Текущая санкционная ситуация вынуждает многих производителей ускорить темпы отказа от иностранных компонентов. Заменить их может продукция от частного сектора. Чтобы свести заинтересованных покупателей и продавцов вместе, регулярно проводятся контактно-кооперационные биржи.

Малый и средний бизнес очень активно участвует в подобных встречах. Во-первых, есть возможность сразу на месте оценить перспективы развития предприятия, во-вторых, обсудить условия и сроки поставок с технологами, конструкторами, инженерами и экономистами. Мы видим, что это ускоряет процесс взаимодействия и производственной кооперации и существенно облегает работу.
Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей

Одна из контактно-кооперационных бирж прошла сегодня на площадке Белкоммунмаша. Здесь ежемесячно снижают долю импортной составляющей в готовой продукции.


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