Белорусский бизнес готов выпустить импортозамещающей продукции на несколько миллиардов долларов

Малый и средний бизнес очень активно участвует в подобных встречах. Во-первых, есть возможность сразу на месте оценить перспективы развития предприятия, во-вторых, обсудить условия и сроки поставок с технологами, конструкторами, инженерами и экономистами. Мы видим, что это ускоряет процесс взаимодействия и производственной кооперации и существенно облегает работу.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей