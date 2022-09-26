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Белорусский бизнес получит поддержку из бюджета союзного государства
Белорусский бизнес получит поддержку из бюджета Союзного государства, заявили в Республиканской конфедерации предпринимательства. Речь о выделении из союзного бюджета 1,2 млрд российских рублей. Ресурсы пойдут на реализацию программ в области развития индустриализации инноваций (такие проекты будут прорабатываться с Минфином и Минэкономики). Т.е. принципиальное решение о выделении средств принято, уточнили в конфедерации. А вот какими конкретно программами наполнят проект, зависит от переговоров с делегациями регионов России. Наработки уже есть. Бизнес рассчитывает, что в последнем квартале года - начале будущего начнется детальное наполнение этих программ.
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