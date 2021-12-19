Белорусский бизнес способен приятно удивлять - наш корреспондент проехала по Гродненской области

Эффективную работу в этих сверхнепростых условиях показывают многие белорусские предприятия по всей стране. Происходящее вокруг - это вызов для реального сектора. Но и бизнес в целом - это всегда риск. Без стратегии и тактики, конечно, не обойтись - это фундамент. А дальше нужно чутье!

Например, предвидеть, как те или иные политические решения в мире отразятся на работе конкретного предприятия в небольшом городке, или какие модные тенденции заставят кардинально изменить даже вкусовые предпочтения постоянных покупателей. Наш корреспондент Вероника Бута проехала по небольшим городкам Гродненской области и лично убедилась, что белорусский бизнес способен приятно удивлять.

Побывать в цехах этого новогрудского предприятия - настоящая удача. Здесь гостей не ждут, технологии - секрет фирмы, их не раскрывают (журналисты не исключение)! Не любят выставлять напоказ свои достижения. Да и в рекламе их продукция точно не нуждается: она на прилавках практически любого магазина, и не только белорусского.

Около 40 % уходит на экспорт. Кроме России, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина бывает. В Гонконг отгружали свою продукцию. В прошлом году аккредитовались на ЕС. Татьяна Предко, замдиректора СП "Леор Пластик" ООО

А начинали с небольшого цеха по производству пластиковой упаковки и команды в 20 человек. Сейчас это крупное предприятие практически полного цикла: от этикетки и упаковки до самих деликатесов, а их уже около 300 видов. 600 тонн рыбы в месяц, под 2 тысячи тонн овощных салатов и более 800 сотрудников. Мало того, даже эти производственные линии собраны своими руками.









Предприятие - практически ровесник независимой Беларуси. И за эти 26 лет видало многие политические игры. Но то, что нас не убивает, делает только сильнее.

У нас есть горький опыт держаться на плаву. У нас много конкурентов. Нужно брать особенным в других странах. Татьяна Предко, замдиректора СП "Леор Пластик" ООО

В следующем году обещают, технологи порадуют новым вкусным ассортиментом!

Все о вкусовых предпочтениях знают на предприятии в Волковыске. Их бренд пока в магазинах не встретишь, но вот без них йогурты, творог, мороженое были бы не такими любимыми. Компанию часто называют законодателем вкусов в сфере молочной промышленности - здесь созданы тысячи рецептур.

Делаем уникальный продукт для каждого. Есть собственный центр разработок, в котором каждый день создают особенный вкус. Анастасия Пищенко, директор по качеству ИООО "БЕЛ-ОБСТ"

Это тот случай, когда ориентируясь на потребителя, бренд никогда не проиграет. Гибкость в бизнесе крайне важна.

Особенно, когда тренды так быстро меняются. Тут и общие тенденции - ставка, скажем, на ЗОЖ и суперфуды.

И национальные предпочтения. Белорусы, например, выбирают вкус детства - натуральное варенье. Вкусы удовольствия (шоколад, карамель) предпочитает Узбекистан. Россия и Украина любят сочетать несочетаемое.









Это может быть сладкий вкус с соленой начинкой. Кленовый сироп с прованскими травами, например. Добавляется некоторый ассортимент продуктов, куда раньше наполнители не добавлялись. Например, кефир, соусы сметанные, это масло, сыры. Светлана Зволейко, гендиректор ИООО "БЕЛ-ОБСТ"

Треть продукции отсюда направляется зарубежному потребителю. По экспорту прибавили 7 % к прошлому году. На четверть увеличили объемы производства, приросли и в прибыли. Что дает возможность расширяться.

В следующем месяце мы запускаем новую линию по получению пюре - жидкая фракция овощей и фруктов, чтобы дополнить линейку. Светлана Зволейко, гендиректор ИООО "БЕЛ-ОБСТ"

Продукция только из натурального сырья, уверяют на предприятии. Здесь гарантируют качество всей цепочки: от фермера до готового продукта.

"Праймилк" - молодая компания, но очень амбициозная. Свои желания не скрывают и на сайте пишут, мол, мы будем на всех полках магазинов мира! Дерзко и смело. Возможно, именно такой подход помог справиться с трудностями в начале пути. Не скрывают, было очень сложно. Но кто не рискует, тот не гордится результатом.

Если 5 лет назад мы начинали с того, что в день перерабатывали 48 тонн сыворотки, то сегодня 900. Делали около 100 тонн сухого порошка в месяц, сегодня 2 400. Анатолий Белявский, директор ООО "Праймилк"

Сырье для предприятия - сыворотка, ее еще несколько лет назад считали промышленным отходом молочных комбинатов.

В то время как на Западе активно перерабатывали и поставляли в нашу страну. Не заниматься такой глупостью, а зарабатывать самим - поручение Президента еще практически 10 лет назад. Ставка на глубокую переработку дала результат.

"Называете такие колоссальные цифры, сколько перерабатываете, но склад практически пустой. В реалии у нас 80 тонн сухого порошка в сутки. Это не от того, что завод остановился и работает. Нашлись свои рынки. Потребители не спят. Ставку, на какие рынки, куда едет товар? Сегодня контейнеры уехали в Филиппины, ОАЭ, РФ, Узбекистан. Анатолий Белявский, директор ООО "Праймилк"

По списку стран, куда отсюда отправляется сухая сыворотка, можно смело изучать географию! Вышли уже на 30 рынков. Пробились даже в Южную Америку (обыграв по качеству Германию, Италию и Францию). Активно курс держат в страны Африки и Персидского залива.

Казахстан - страна с дефицитом молока, туда идет наша продукция для производства молоко содержащей продукции, это только термостабильный продукт. Страны Африки, ОАЭ - там первоочередным было быстрое растворение в холодной воде. Эта универсальность использования нашей продукции позволило расширить географию поставок и области применения. Наталья Куц, замдиректора по качеству ООО "Праймилк"

И если сухая сыворотка уже покорила достаточно вершин, то новому продукту это сделать еще предстоит. В этой лаборатории уверяют, здесь родилась формула идеального сыра. Итальянская рикотта или маскарпоне? Не совсем. Уникальному продукту еще предстоит дать название.