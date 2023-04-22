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Белорусский бренд уже известен, теперь важно его поддерживать - Игорь Брыло
Бренд Беларуси известен, его не то чтобы продвигать, его надо поддерживать, поделился своим мнениемминистр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Вопрос номер один".
"Нам заднюю дать, хоть на один шаг назад, уже нельзя. Все понимают, что белорусский бренд - это качество продукции, все новое должно соответствовать той базе, которая существует в стране, и имени, которое известно во всем мире", - подчеркнул руководитель ведомства.
"Вопрос номер один" сминистром сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло смотрите здесь
Игорь Брыло рассказал, что любая поездка Президента Беларуси в другие страны сопровождается серьезным движением во взаимоотношениях и продвижением продукции.
"Зимбабве, например, интересуют белорусские сельскохозяйственные машины, тракторный парк. В продовольственной теме им интересно белорусское детское питание. Попробуем сделать первые поставки детского питания в эту страну", - рассказал министр.
Дальше речь об Иране. "С министром сельского хозяйства Ирана была договоренность о расширении ассортимента и перечня поставок продукции. На прошлой неделе я встречался с главным ветеринарным врачом Ирана, он к нам прилетел, - продолжил Игорь Брыло. - Мы провели серьезные переговоры, проехали ряд наших птицеводческих предприятий. Мы показали все, что мы можем, их устраивает. Я думаю, что в ближайшее время мы будем открыты на Иран по мясу птицы. Следующий шаг - это молоко и дальнейшее расширение ассортиментного перечня".
Игорь Брыло рассказал, что с Китаем Беларусь каждый год только добавляет в экспорте. "Но это не та добавка, которая должна быть. Ведь Китай - огромная страна, огромное население. Поэтому экспорт более чем на 600 млн, конечно, в этом году должны увеличить, - считает Игорь Брыло. - У нас с Китаем пока узкий ассортиментный перечень, который мы туда поставляем. Сейчас мы его расширяем. Добавляем продукты из мяса птицы, консервирование (наша тушенка)".
Руководитель министерства подчеркнул, что постоянно проводится работа по расширению продажи белорусской продукции на новые рынки.
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