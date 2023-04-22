Белорусский бренд уже известен, теперь важно его поддерживать - Игорь Брыло

Бренд Беларуси известен, его не то чтобы продвигать, его надо поддерживать, поделился своим мнениемминистр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Вопрос номер один".

"Нам заднюю дать, хоть на один шаг назад, уже нельзя. Все понимают, что белорусский бренд - это качество продукции, все новое должно соответствовать той базе, которая существует в стране, и имени, которое известно во всем мире", - подчеркнул руководитель ведомства.

"Вопрос номер один" сминистром сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло смотрите здесь



Игорь Брыло рассказал, что любая поездка Президента Беларуси в другие страны сопровождается серьезным движением во взаимоотношениях и продвижением продукции.

"Зимбабве, например, интересуют белорусские сельскохозяйственные машины, тракторный парк. В продовольственной теме им интересно белорусское детское питание. Попробуем сделать первые поставки детского питания в эту страну", - рассказал министр.





Дальше речь об Иране. "С министром сельского хозяйства Ирана была договоренность о расширении ассортимента и перечня поставок продукции. На прошлой неделе я встречался с главным ветеринарным врачом Ирана, он к нам прилетел, - продолжил Игорь Брыло. - Мы провели серьезные переговоры, проехали ряд наших птицеводческих предприятий. Мы показали все, что мы можем, их устраивает. Я думаю, что в ближайшее время мы будем открыты на Иран по мясу птицы. Следующий шаг - это молоко и дальнейшее расширение ассортиментного перечня".

Игорь Брыло рассказал, что с Китаем Беларусь каждый год только добавляет в экспорте. "Но это не та добавка, которая должна быть. Ведь Китай - огромная страна, огромное население. Поэтому экспорт более чем на 600 млн, конечно, в этом году должны увеличить, - считает Игорь Брыло. - У нас с Китаем пока узкий ассортиментный перечень, который мы туда поставляем. Сейчас мы его расширяем. Добавляем продукты из мяса птицы, консервирование (наша тушенка)".



