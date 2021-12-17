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Белорусский экспорт в Китай за 5 лет может приблизиться к $2 млрд

Белорусский экспорт в Китай за предстоящие 5 лет может приблизиться к 2 миллиардам долларов! Предпосылки для наращивания торговли создает Директива о развитии двусторонних отношений с КНР до 2025 года. Документ был подписан на высшем уровне и стал логическим продолжением предыдущего до нынешнего года. Как и прежде, курс взят на укрепление сотрудничества во всех сферах, в том числе торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия. Также реализации инициативы "Один пояс и один путь". Ее важная часть - успешно функционирующий китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Это самый масштабный и долгосрочный проект Беларуси и Китая. Символ взаимного стратегического партнерства.

В прошлом году товарооборот между странами превысил 4 с половиной миллиарда долларов. Работать эффективнее в интересах, а главное - по силам двум государствам. Оценка перспектив двусторонних отношений - в интервью заведующего кафедрой востоковедения факультета международных отношений БГУ Виталия Борового (видео).

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