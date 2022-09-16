Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске с 11 по 14 октября

Около 200 предприятий примут участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме. Он пройдет в столице с 11 по 14 октября. Его ключевыми мероприятиями станут международная выставка Energyexpo, а также специализированный конгресс.



В течение четырех дней будут представлены современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии. Во время форума также состоятся тематические конференции, семинары, круглые столы и презентации.