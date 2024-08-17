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Белорусский каравай прибавляет в весе, хлебный марафон все ближе к финишу - намолоты радуют
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Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
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Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
ГТК: пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
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Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
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