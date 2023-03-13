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Беллегпром отправляет на экспорт до 75 % продукции в 50 стран мира
Представительство на российском рынке расширяет и белорусский легпром. Наши бренды представлены в 70 регионах. Объем отгрузки товаров за год вырос на 130 %. Объекты нашей текстильной компании появились в Иваново и Новосибирске. Стало больше белорусского и в розничной торговле: "Свитанок" открыл сразу 4 магазина - два в Москве и два в Смоленске. Это, в том числе мультибрендовые магазины, где представлена продукция и других известных белорусских производителей.
Что поставляем и готовы ли отгружать больше, узнавала Юлия Алферова.
650 тысяч изделий - объемы производства жодинской швейки растут пропорционально портфелю заказов. Насытив отечественный рынок (по всей стране под сотню фирменных магазинов), в Смоленске и Москве "Свитанок" открыл сразу 4 магазина.
На тысяче квадратных метров разместили и площадки-мультибренды. Там и наша "Галантэя", и "Полесье". Такой формат соседи уже оценили - продажи растут, а производитель уже строит планы на расширение розницы в Смоленске и области.
Тем временем оптовые поставки давно закрепили долгосрочными контрактами - почти треть экспорта приходится на союзного партнера.
В Российской Федерации мы охватываем большие площади: Петербург, Пенза, Калуга, Москва… Мы стараемся охватывать большие регионы по Российской Федерации и Казахстану.
Россия - основной экспортный партнер и для всего концерна. Одежда, ткани, сумки или обувь с пометкой "сделано в Беларуси" можно купить и в Оренбурге, и на Алтае - поставляем в 70 регионов РФ. Берем качеством и индивидуальным подходом. Обновили технику, когда появился запрос на новые виды продукции.
Вот эта вязальная машина - новинка на производстве. Комбинация переплетения нитей позволяет создавать такое полотно, из которого шьют коллекции делового стиля. Таким образом расширяя ассортимент выпускаемой продукции. В день она выпускает до 120 кг полотна.
Не только точечно, но и глобально. Крупнейший производитель тканей - "Камволь" - полностью поменял оборудование в 2016-м, сократив до минимума ручной труд. За прошлый год произвели под 4 млн погонных метров ткани, это в два раза больше, чем годом ранее. Основной рынок сбыта - Россия. В минувшем году туда поставили продукции на 10 млн долларов.
Развитию оптовой сети в РФ способствует открытие в 2022 году крупных оптовых складов в Иваново и Новосибирске, территориальная близость дала возможность познакомиться с продукцией и сократить сроки поставки.
Много закупают ведомственные организации. Например, ткани "Камволя" используют при пошиве формы для работников Московского метрополитена. Работают тоже под запрос покупателя: подбирают и плотность, и цвет. А если надо, то и абсолютно новый состав.
Суконный комплекс находится на финальной стадии, все оборудование поставлено, смонтировано, идет апробация - и к апрелю этого года мы будем выпускать сукно, закроем внутренний спрос. Мы видим большой интерес к суконным тканям у Российской Федерации.
До 75 % продукции Беллегпрома уходят на экспорт
Новинку готовы предложить и другим партнерам. С переориентацией рынков стали больше поставлять в Казахстан, Армению. Только за последний год потребность в белорусских камвольных тканях у Узбекистана выросла в 8 раз! Вообще легпром на экспорт отправляет до 75 % продукции в 50 стран мира. Белорусский текстиль носят в Турции, Таджикистане и Индии. В минувшем году впервые вышли на рынок Гонконга и Сингапура.
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