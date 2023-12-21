Белорусский лидер потребовал принять меры для снижения цен на овощи в межсезонье

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства принять меры для снижения цен на овощи в межсезонье. Соответствующее поручение глава государства дал на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами, сообщает БЕЛТА .

Говоря о ценообразовании и инфляции, Александр Лукашенко не смог обойти стороной рост цен на отечественные овощи, в частности, на огурцы и помидоры. Еще весной глава государства поручал решить проблему с выращиванием плодоовощной продукции в межсезонье. В частности, Президент предлагал построить больше теплиц, чтобы на протяжении всего года можно было обеспечивать белорусов своими овощами. Однако в правительстве решили попробовать справиться с этой задачей с наименьшими вложениями. По заверению вице-премьера Леонида Зайца, отдача получилась хорошей: на прилавках отечественной продукции в достаточном количестве. По сравнению с декабрем 2022 года, цены на огурцы снизились примерно на 16,5 %.

Однако Александр Лукашенко обратил внимание на сезонный рост цен на овощи. Он отметил, что людей волнуют сегодняшние, а не прошлогодние цены в магазинах. Как показывает статистика, принятых мер оказалось недостаточно. "Произведите этих огурцов в достаточном количестве. Люди хотят, чтобы и в Новый год они были дешевле, - потребовал Президент. - Я вам говорил: "Постройте еще 10 теплиц" - "Мы подсветим!" Так светите!"

Как доложила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, в декабре цены на те же огурцы по сравнению с ноябрем выросли почти на 66 %. Похожая ситуация по капусте, луку, свекле, моркови и помидорам.

"Мы подсветим - огурцы будут расти сами!" - сыронизировал Александр Лукашенко, возвращаясь к обещаниям правительства. - Вы подумайте, что сделать. Я почему ставлю вопрос. 10-15 лет назад я бы так не говорил: дорого было - и газ, и нефть. Но сейчас же всего хватает".

"Безусловно, есть с чем работать, и мы знаем эту проблему", - ответил первый вице-премьер Николай Снопков.

"Шевелиться надо. Хотя бы там, где мы можем, - потребовал глава государства. - Имейте в виду, это наше начало по ценообразованию, наши первые шаги. Все будет упираться в производство, в объемы. Надо увеличивать производство, особенно там, где мы можем".