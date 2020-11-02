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Белорусский лидер встретился с премьер-министром Романом Головченко

В центре внимания экономика. Мир в состоянии неопределенности. И от правительства требуется еще больше бдительности и решимости в предпринимаемых действиях, чтобы не упустить ни одной возможности в этих непростых условиях. До уровня прошлого года не добираем порядка полутора процента. Причины тому – коронавирус и закрытые в связи с пандемией границы, налоговый маневр в нефтяной отрасли, не на руку и непростая внутриполитическая ситуация. Основной упор правительство делает на повышение качества жизни белорусов и безопасность. На встрече отметили: все больше людей начинают ценить то, что имеют.

Государство выполняет социальные обязательства в полном объеме

Несмотря на внешние факторы, социальные обязательства, взятые государством, выполнены. Это значит пенсии, пособия, субсидии, больничные выплачиваются в срок и в полном объеме. Удалось не допустить роста безработицы. По итогам полугодия не смогли трудоустроиться лишь чуть более 4 процентов граждан.

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