Белорусский опыт биржевой торговли лесопродукцией заинтересовал Минлесхоз Башкортостана

Опыт биржевой торговли лесопродукцией заинтересовал Минлесхоз Башкортостана. Об этом шла речь на онлайн-семинаре с российскими коллегами. На нашей бирже аккредитовано более 3 тыс. компаний и 33 субъекта России, включая 18 из Башкортостана. По итогам первого полугодия сумма сделок между резидентами Беларуси и России увеличилась почти на четверть. Помимо этого, активно развивается транзитный вектор сотрудничества, когда российские предприятия используют нашу электронную платформу для межрегиональной торговли или с целью поставок товаров в третьи страны. Темп роста по данному параметру - 156 %. Соответственно, для деревообработчиков из Уфы транзитные сделки также могут стать эффективным инструментом продаж, особенно учитывая широкую географию аккредитованных на бирже иностранных покупателей.