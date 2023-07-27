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Белорусский опыт биржевой торговли лесопродукцией заинтересовал Минлесхоз Башкортостана
Опыт биржевой торговли лесопродукцией заинтересовал Минлесхоз Башкортостана. Об этом шла речь на онлайн-семинаре с российскими коллегами. На нашей бирже аккредитовано более 3 тыс. компаний и 33 субъекта России, включая 18 из Башкортостана. По итогам первого полугодия сумма сделок между резидентами Беларуси и России увеличилась почти на четверть. Помимо этого, активно развивается транзитный вектор сотрудничества, когда российские предприятия используют нашу электронную платформу для межрегиональной торговли или с целью поставок товаров в третьи страны. Темп роста по данному параметру - 156 %. Соответственно, для деревообработчиков из Уфы транзитные сделки также могут стать эффективным инструментом продаж, особенно учитывая широкую географию аккредитованных на бирже иностранных покупателей.
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