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Белорусский павильон на ВДНХ представил новую экспозицию в рамках открытия Международного форума "Россия"
Белорусский павильон на ВДНХ представил новую экспозицию в рамках открытия Международного форума "Россия". Он стартовал сегодня. Выставка показывает достижения белорусской науки, которые появились за последние годы. Многое посвящено теме электротранспорта. Можно увидеть модель электрического кабриолета, беспилотные летательные аппараты, вертолет и космические технологии. Также посетители могут узнать о новых технологиях в сельском хозяйстве, медицине и микроэлектронике.
Я докладывал эту концепцию Президенту, и он поручил, чтобы обязательно здесь было очень мощное представление достижений белорусской науки, в том числе, конечно, совместные белорусско-российские разработки. Естественно, на слуху наш основной проект сотрудничества - атомная станция, вообще проект с Росатомом, но на самом деле очень много и других новых и интересных направлений. У нас в Беларуси с большим успехом - и в Минске, и в регионах - прошла выставка достижений нашей науки "Беларусь интеллектуальная". Она пользовалась успехом и у специалистов, и у граждан. И какой-то элемент, часть этой выставки мы представим в нашем павильоне на ВДНХ.
Новая экспозиция в белорусском павильоне будет работать полгода. По предварительным подсчетам, за это время ее посетит около миллиона человек.
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