Белорусский павильон на ВДНХ представил новую экспозицию в рамках открытия Международного форума "Россия"

Я докладывал эту концепцию Президенту, и он поручил, чтобы обязательно здесь было очень мощное представление достижений белорусской науки, в том числе, конечно, совместные белорусско-российские разработки. Естественно, на слуху наш основной проект сотрудничества - атомная станция, вообще проект с Росатомом, но на самом деле очень много и других новых и интересных направлений. У нас в Беларуси с большим успехом - и в Минске, и в регионах - прошла выставка достижений нашей науки "Беларусь интеллектуальная". Она пользовалась успехом и у специалистов, и у граждан. И какой-то элемент, часть этой выставки мы представим в нашем павильоне на ВДНХ.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России