Белорусский подход - не допустить нарушений в хозяйствах

Частые гости в эти жаркие дни в хозяйствах - инспекторы от профсоюзов, Комитета госконтроля. Ведь условия труда, безопасность - это важная составляющая жатвы и в целом белорусского подхода.

К сожалению, есть и некоторые вопросы: состояние комбайнов, хищение. Это недопустимо и будет жестко пресекаться - строгое требование Президента Беларуси. Поэтому госконтроль постоянно мониторит хозяйства и держит на контроле нарушения. Также проводятся повторные проверки.

В Беларуси будет все: растущий экспорт продуктов питания и неизменное их высокое качество, если в фундаменте будут дисциплина и технологии по всей цепи: от поля до заводского конвейера.