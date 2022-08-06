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Белорусский подход - не допустить нарушений в хозяйствах
Частые гости в эти жаркие дни в хозяйствах - инспекторы от профсоюзов, Комитета госконтроля. Ведь условия труда, безопасность - это важная составляющая жатвы и в целом белорусского подхода.
К сожалению, есть и некоторые вопросы: состояние комбайнов, хищение. Это недопустимо и будет жестко пресекаться - строгое требование Президента Беларуси. Поэтому госконтроль постоянно мониторит хозяйства и держит на контроле нарушения. Также проводятся повторные проверки.
В Беларуси будет все: растущий экспорт продуктов питания и неизменное их высокое качество, если в фундаменте будут дисциплина и технологии по всей цепи: от поля до заводского конвейера.
Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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