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Белорусский производитель холодильников будет выпускать посудомоечные машины

Белорусский производитель холодильников будет выпускать посудомоечные машины, рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Харитончик. Он отметил - первая половина года складывается удачно: растет экспорт.

Зарубежные потребители увеличивают закупки белорусской продукции при наличии на рынках турецких и китайских аналогов бытовой техники. Это позволяет планировать выпуск новых видов продукции, среди них также морозильный ларь, бизнес-план уже разработан, вывести его на рынок планируется в следующем году. Среди новинок также комбинированные стирально-сушильные машины.

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