Белорусский производитель холодильников будет выпускать посудомоечные машины

Зарубежные потребители увеличивают закупки белорусской продукции при наличии на рынках турецких и китайских аналогов бытовой техники. Это позволяет планировать выпуск новых видов продукции, среди них также морозильный ларь, бизнес-план уже разработан, вывести его на рынок планируется в следующем году. Среди новинок также комбинированные стирально-сушильные машины.