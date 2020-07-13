ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам

Белорусский рубль на торгах БВФБ 10 июля укрепился к трем основным валютам.Белорусский рубль на последних перед выходными торгах в Минске укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2,43. Курс евро - 2,7435. Рубль России также подешевел: 3,4118 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все