Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам

Белорусский рубль на торгах БВФБ 10 июля укрепился к трем основным валютам.Белорусский рубль на последних перед выходными торгах в Минске укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2,43. Курс евро - 2,7435. Рубль России также подешевел: 3,4118 за 100 российских по Нацбанку сегодня.



