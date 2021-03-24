Белорусский рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейкие, евро - 3 рубля 12 копеек и 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.



