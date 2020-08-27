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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль продолжает снижение. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 августа он ослаб к трем основным валютам. Установлены следующие официальные курсы: доллар - 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 12 копеек и три с половиной стоят 100 российских рублей.

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