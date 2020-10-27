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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

К новостям валютного рынка: Белорусский рубль снова дешевеет, на последних торгах он ослаб к трем основным валютам. Установлены следующие официальные курсы: Доллар США 2 рубля 54 копейки, Евро 3 рубля. И 3,32 стоят 100 российских рублей.

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