Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

К новостям валютного рынка: Белорусский рубль снова дешевеет, на последних торгах он ослаб к трем основным валютам. Установлены следующие официальные курсы: Доллар США 2 рубля 54 копейки, Евро 3 рубля. И 3,32 стоят 100 российских рублей.