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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль на торгах 24 декабря ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 16 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.

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